Il Covid-19 rialza la testa: 18 casi positivi a Giovinazzo

Il Covid-19 prova a rialzare la testa anche a Giovinazzo. Oltre al settimanale report fornito dall', è il sindaco, con un post su Facebook, a mettere in guardia sui numeri in rialzo. In città si registra un peggioramento dei casi attualmente positivi che salgono a quota«I casi attualmente positivi a Giovinazzo - scrive il primo cittadino - salgono a. La copertura vaccinale nella nostra città. Questo ci permette di avere numeri di contagi decisamente inferiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando nessuno era ancora vaccinato. Seguiamo le indicazioni generali osservando scrupolosamente l'obbligo di mascherina nei locali al chiuso e in tutte le situazioni di assembramento», si legge.Intanto sono in consegna proprio in questi giorni, da parte degli operatori del, i buoni spesa relativi all'avviso di settembre 2021. 430 le domande pervenute e accettate per una erogazione di. Il 21 novembre scade il termine per presentare domande di contributo per pagamento fitti o utenze.