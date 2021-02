Il contagio torna a preoccupare in Puglia: il 13,49% dei tamponi positivi al Covid

La ripartizione dei contagiati per provincia da inizio pandemia

22 decessi

La situazione pugliese attuale



Il dato di Giovinazzo

Il 13,49% dei tamponi effettuati in Puglia nelle ultime 24 ore ha dato esito positivo al Covid-19, una percentuale in netta risalita e che preoccupa per le settimane a venire. Sono risultate contagiate 1104 persone su 8.179 test rinofaringei registrati. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.540.574 tamponi, dai quali sono emersi complessivamente 144.874 casi di positività (il 9.40% del campione totale).55276 Area Metropolitana di Bari29146 Provincia di Foggia21207 Provincia di Taranto15468 Provincia Bat12298 Provincia di Lecce10736 Provincia di Brindisi580 relativi a residenti fuori regione163 di provincia di residenza non notaLa nostra regione piange altre 22 vittime: 9 nel barese, 7 nel tarantino, 3 nel leccese, 2 in Capitanata, 1 nella Bat. Il totale dei morti pugliesi da inizio pandemia è salito a 3.887 e 1242 risiedevano nell'Area Metropolitana di Bari.Attualmente ci sono in Puglia 32.039 positivi al Sars CoV2, un aumento di 67 persone rispetto al dato del giovedì. Tra di essi il 95,6% si sta curando a casa, sono in tutto 30.629 paucisintomatici o asintomatici, mentre diminuiscono i ricoveri. Nelle ultime ore sono stati 8 in meno ed i letti occupati sono complessivamente 1410 e 165 sono le persone in terapia intensiva.I guariti da inizio emergenza sanitaria sono saliti a 108.948 e solo nelle ultime 24 ore sono stati 1015 i pugliesi che si sono lasciati i vigili alle spalle.A Giovinazzo ci sono attualmente 123 positivi al Covid-19, mentre da inizio pandemia sono 742 i giovinazzesi che si sono ammalati. In 609 sono guariti e purtroppo 9 persone sono decedute, 6 nel 2020 e 3 nel nuovo anno.