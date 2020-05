Il contagio dà tregua: "solo" due nuovi positivi in Puglia

Il contagio da Covid-19 sembra aver dato tregua nella giornata di ieri in Puglia, conriscontrate su 2.203 tamponi effettuati. I casi da inizio pandemia sono complessivamente 4.469, di cuiAttualmente in regione ci sono 1.539 casi ancora attivi.Il dato è ancor più incoraggiante per la ex provincia barese, che non registra alcun nuovo infetto da Coronavirus e soprattuttoIn Puglia ci sono state 3 vittime, due nella provincia di Barletta-Andria-Trani ed una in Salento.Da inizio emergenza sanitaria, nella nostra regione sono stati effettuati 106.873 tamponi orofaringei. Tutti sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per le verifiche di seconda istanza.I guariti aumentano ancora., 138 in più se rapportati con l'ultimo riscontro della Regione Puglia.In ospedale cala il numero di persone ricoverate: sono 172, 18 in meno rispetto all'ultimo riscontro. Di questi, purtroppo, ancora in 17 si trovano in terapia intensiva. Due in più nelle ultime ventiquattro ore, unico dato poco confortante. Si stanno infine curando a casa 1.350 pugliesi con pochi sintomi o quasi del tutto asintomatici.