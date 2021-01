I vaccinati contro il Covid in Puglia sono 1606, pari al 6,2% delle dosi consegnate

Ha preso ufficialmente il via nei giorni a ridosso di Capodanno la vera campagna vaccinale contro il Covid-19 in Italia.La Puglia è purtroppo molto indietro con il numero di vaccinati, i quali, secondo quanto riportato dal sito del Governo, sono in totale sologiunte sul territorio regionale, pari aldel totale disponibile. Continueranno dunque anche nei prossimi giorni le vaccinazioni per il personale sanitario, gli operatori delle Residenze socio-assistenziali e per diversi ospiti delle stesse strutture.Oggi, 2 gennaio, toccherà ad esempio al personale delldivenuto presidio Covid post-acuzie, con 40 posti letto attivi.Il dato nazionale, invece, racconta disomministrazioni effettuate contro il Sars Cov 2 alle 18.40 di ieri, 1° gennaio. La regione che è riuscita a farne di più è sin qui con 7.179 persone vaccinate, a fronte di 45.805 dosi ricevute. In questo caso siamo vicini al 15,7%, ma si tratta di una percentuale inferiore rispetto a quella del(vaccini effettuati 1.948 su 11.965) ed a quella della Provincia Autonoma di Bolzano, in cui si sono sottoposte alle operazioni 971 persone su 5.995 dosi, pari al 16,2% del totale.La regione che ha sin qui vaccinato la minor percentuale di persone in base alla sua disponibilità è l'Abruzzo, con 135 somministrazioni a fronte di 7.935 fiale consegnate. Siamo in questo caso all'1,7%.