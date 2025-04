I ragazzi della Gi.Fra Giovinazzo in piazza San Pietro per Papa Francesco e Carlo Acutis

Ci sono esperienze che restano scolpite nella mente per la loro intensità e per il loro trasporto emozionale. È quello che è accaduto a un gruppo di adolescenti di Giovinazzo. Tra le migliaia di persone che hanno raggiunto Roma, in questi giorni d'intensa partecipazione e commozione per la morte di Jorge Mario Bergoglio,, c'è stato un gruppo di adolescenti della fraternità francescana di Giovinazzo.Sono partiti la mattina presto del 25 aprile per vivere un'esperienza di fratellanza, di condivisione, di cammino nel segno della speranza e dell'amore, quale è stato ilsvoltosi dal 25 al 27 aprile, dal titoloevento all'interno del quale si sarebbe dovuta svolgere la cerimonia di santificazione del Beato Carlo Acutis.La cerimonia è stata rinviata per la morte del Papa e i ragazzi sono rimasti nella capitale per i funerali del Santo Padre. Il gruppo che ha rappresentato a Roma la numerosa fraternità francescana di Giovinazzo è guidato da Fra Giovanni Cinefra del convento dei frati cappuccini di Giovinazzo, nonché assistente spirituale Gioventù Francescana Giovinazzo e composto dall'animatore Gi.Fra. Daniele Labellarte, da Ruggiero Marzella, Isabella Fiorentino, Lorenzo Fiorentino e Gabriele Picciotti.I ragazzi si sono preparati nei mesi scorsi per celebrare insieme a Papa Francesco il Giubileo degli Adolescenti, e in quest' occasione domenica 27 aprile si sarebbe dovuta tenere lache diverrà il protettore del web e degli adolescenti. In occasione della morte del Papa, naturalmente, il programma delle giornate è stato stravolto e loro si sono trovati, non solo a partecipare al grande evento del Giubileo, ma anche a essere testimoni di un rilevante momento storico mondiale quali sono stati i funerali di Papa Francesco.I ragazzi del gruppo Gi.Fra sono legati a Carlo Acutis perché lui ha utilizzato il web in maniera corretta, positiva e costruttiva e ha trasmesso ai giovani questo concetto. Si spera che questo messaggio sia diffuso ampiamente a tutti gli adolescenti per far si che mettano in atto un uso consapevole delle tecnologie. La cerimonia di santificazione di Carlo Acutis si svolgerà dopo la nomina del nuovo pontefice.