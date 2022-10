I primi cento giorni di Michele Sollecito

"La città in comune", intesa come città condivisa ma anche come città che si interessa della macchina amministrativa.È pensando a questa doppia valenza che il Sindaco Michele Sollecito ha deciso il titolo degli incontri con i cittadini, il primo dei quali si è tenuto ieri sera in sala San Felice per illustrare gli obiettivi conseguiti nei primi cento giorni di mandato.Accanto a lui tutta la squadra di governo, a cominciare dall'che ha spiegato l'associazione con Cassano delle Murge per il Distretto Urbano del Commercio e la promozione quindi di turismo lento ed enogastronomia, destagionalizzando i flussi. A dicembre ci saranno due mercati settimanali straordinariamente anche di domenica e, sempre di domenica, torneranno i mercatini degli hobbisti e della Coldiretti. La raccolta differenziata dei rifiuti è arrivata al 72,97% anche grazie al contributo dato dalle fototrappole. È arrivato un finanziamento da 50.000 euro per la rimozione dei rifiuti nell'agro e il percorso di revisione della sosta a pagamento si concluderà a breve con l'introduzione del sistema semplificato Easy Park.L'si è soffermato invece sull'efficientamento energetico del PalaPansini e del 50% dei punti luce cittadini, sulle panchine che verranno sostituite in piazzetta Sicolo, Kennedy e in via Toselli. Si è parlato della sostituzione del basolato in via Madonna degli Angeli e in piazza Umberto, della cantierizzazione del cavalcaferrovia, della gara per il parcheggio di via Fossato e del finanziamento di 2.400.000 euro su fondi PNRR vinto per la costruzione del primo asilo nido comunale.All'il compito di far cenno al piano triennale di transizione digitale, al bando Galattica vinto per la Scuola di Musica, all'avvio dei lavori presso il Palazzo del Capitano.L'i ha incentrato il suo intervento sul bando Biblioteche e Comunità, sul progetto di cartellonistica turistica interattiva e accessibile, sulle iniziative Natale al Centro e Festa di Sant'Antonio, sul bando finanziato Over the wall per la realizzazione di murales per la pace, sul contratto di rete turismo in fase di avvio.L'ha comunicato che sono state effettuate variazioni di bilancio, per esempio per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel Palazzo del Capitano, l'aumento della spesa d'igiene urbana e dei costi energia, la creazione di nuovi attraversamenti pedonali, il potenziamento del personale ufficio anagrafe e l'integrazione del personale della polizia municipale e dell'ufficio tecnico, ha ricordato le manifestazioni sul tema delle pari opportunità e le iniziative sportive come la Netium run e l'evento di formazione scuola calcio.C'è stato spazio anche per altri interventi, a cominciare da quello del Presidente del Consiglio Comunale, soddisfatto per la corretta tempistica di fornitura della documentazione ai consiglieri e per la riapertura del dialogo con la Capitaneria di Porto.Laha presentato il progetto lettura, il concorso scolastico in memoria di Luciano Pignatelli e le iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico locale.Laha fatto il punto sul PUG che andrà in adozione non appena arriveranno tutti i pareri tecnici e sulla proposta di riperimetrazione delle aree ZES.Il Sindaco ha invece espresso soddisfazione per aver riconsegnato l'area dei pontili e avviato la procedura per la gestione del porto, per aver appaltato i lavori sui due moli e la pulizia dei fondali,, con posto per il piccolo commercio e un polmone verde; confermata la copertura definitiva della discarica di San Pietro Pago in arrivo e la notizia dell'incontro nazionale giovani amministratori ANCI ad aprile 2023 a Giovinazzo.Michele Sollecito non si è sottratto alle note dolenti, come il, come i lavori fermi alla Casa di Riposo, per cui è in arrivo una delibera della Giunta Regionale per bandire la gara d'appalto su una nuova linea finanziaria ma con tempi più lunghi, come i lavori apparentemente fermi della Casa della Salute, oggetto di pratiche amministrative tra l'ASL e la ditta affidataria.Ci vorrà pazienza ma la squadra da poco in carica ha voluto parlarne con chiarezza e con l'entusiasmo più volte manifestato per aver intercettato finanziamenti PNRR praticamente irripetibili.