"I misteri inspiegabili della politica italiana", Enzo Fiorentino presenta il suo libro a Giovinazzo

Sono passati 46 anni dal ritrovamento del cadavere di, in via Caetani, a Roma, all'interno del bagagliaio di una Renault 4. La firma delle Brigate Rosse, gli interrogativi tantissimi.Dopo 55 giorni di prigionia, il gruppo che lo rapì in via Fani decise per la sua esecuzione, per l'esecuzione di uno dei più grandi statisti che la nostra nazione abbia mai avuto.Da quei giorni parte la riflessione del, autore di "I misteri inspiegabili della politica italiana", che sarà presentato questa sera, 9 maggio, a partire dalle ore 18.00, all'interno della Sala San Felice, a Giovinazzo. A dialogare con l'autore ci sarà il sindacoche in Moro ha sempre tratto ispirazione per il percorso politico.Un appuntamento da non perdere per chi ama la storia degli ultimi 50 anni del nostro Paese e per chi vorrà approfondire alcuni temi cruciali anche sul presente della nostra nazione.