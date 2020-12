I giovinazzesi potranno andare a Bisceglie: stop a zone arancioni in Puglia

Non verrà prorogata la zona arancione nei comuni delle provincia di Barletta-Andria-Trani e di Foggia che erano stati oggetto di ordinanza regionale la settimana scorsa. Torneranno da oggi, lunedì 14 dicembre, zona gialla come l'intera Puglia«Stiamo verificando con i sindaci dii dati di questi comuni della Citta Metropolitana di Bari per decidere se prorogare o meno».Lo ha comunicato poco da il Presidente della Regione Puglia,che però ha lasciato in sospeso Altamura e Gravina.«La nostra regione - prosegue Emiliano - non è mai entrata in zona rossa, è stata colpita dalla seconda ondata più tardi di altre regioni, ma con numeri altissimi pari a. Oggi possiamo dire cheSi riducono i contagi e si riducono i ricoveri, nonostante i sacrifici che hanno comportato: noi continueremo a monitorare strettamente la situazione, comune per comune, ospedale per ospedale, come abbiamo sempre fatto, per essere pronti a intervenire se la situazione dovesse cambiare».«Questo è però un momento delicato - conclude Emiliano - se vogliamo che la curva dei contagi continui a scendere e, soprattutto, se vogliamo che non torni a salire, i comportamenti che ciascuno di noi terrà nei prossimi giorni sono decisivi. Dobbiamo mantenere alta la guardia,. Solo così potremo evitare di tornare alle limitazioni delle settimane scorse, o a misure ancora più stringenti, che sono devastanti per tante categorie produttive, e proteggere noi stessi e le persone più fragili a cui vogliamo bene».