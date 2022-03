Hashish in casa, due arresti a San Pio. Uno è di Giovinazzo

Facce sconosciute nel quartiere. Volti nuovi, sempre nella stessa abitazione. I sospetti, i controlli ed alla fine due arresti per droga. A finire in manette sono stati il 29enne, su cui vi è il peso specifico di numerosi precedenti penali alle spalle, e il 21enne(il primo residente ad Oria, il secondo a Giovinazzo).Entrambi, da circa un mese, avevano deciso stranamente di condividere un'abitazione in via della Solidarietà, nel quartiere San Pio a nord di Bari. Su entrambi, gli occhi dei militari della, si erano posati già da diversi giorni. E, una volta effettuata la perquisizione, giovedì scorso, sono state trovate, per un peso di, una cipollina di cocaina, oltre a materiale utile per il confezionamento. Tutto, ovviamente, finito sotto sequestro.Ma i controlli non sono finiti lì. Nell'auto del 21enne, un', ihanno trovato la somma died un foglio su cui erano annotati nomi e cifre, ipotetica contabilità, per gli inquirenti, dell'attività illecita. Entrambi sono stati dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e poi trasferiti nella casa circondariale di Bari: i due arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari deldel capoluogo,La Gip ha però ordinato la scarcerazione del, assistito dall'avvocato, perché «non v'è alcuna certezza in ordine alla consapevolezza» del giovane sulla «detenzione della droga del co-indagato, né è possibile ravvivarsi nella condotta un contributo causale concreto delle attività illecite» del 29enne.