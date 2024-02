Ha l'obbligo di firma, aggredisce la sorella: il giudice lo manda in carcere

Era già sottoposto, dai mesi precedenti, a Giovinazzo, alla misura cautelare dell'in quanto «gravemente indiziato» del reato di maltrattamenti commesso ai danni dei genitori e del fratello. Per lui, adesso, si sono aperte le porte del carcere, dopo l'aggravamento della misura.Protagonista un. Che il 6 febbraio scorso è stato arrestato e trasferito nel penitenziario barese, daidella. A suo carico, infatti, il giudice monocratico del, ha emesso un provvedimento che aggrava l'ordinanza cautelare, anche a causa di alcuni «episodi di mancata presentazione» dell'uomo «nei giorni e negli orari previsti, che il prevenuto ha genericamente giustificato con la produzione di un certificato medico».Non solo: lo scorso 1 febbraio la sorella ha sporto denuncia riferendo che «quella mattina il fratello, nel corso di un incontro fortuito,, prima di riuscire a fuggire e rinchiudersi in casa. Lì, poco dopo, avrebbe appreso che suo marito «si era imbattuto» nel 36enne «il quale - sempre secondo la denuncia della sorella -,, aveva proferito minacce nei confronti dei genitori, che pretendeva gli consegnassero denaro».La donna, inoltre, ha aggiunto che la «settimana precedente aveva appreso dalla propria suocera che il fratello aveva strattonato e poi spintonato la madre, dopo averle chiesto in modo perentorio del denaro». L'uomo «oltre ad essersi reso responsabile della, omettendo di presentarsi per la firma in varie occasioni, ha ancheai danni della genitrice e posto in essere».Sono proprio i militari, coordinati dal maresciallo capo, ad effettuare la segnalazione alladegli ultimi episodi fino alla denuncia che ha fatto scattare le manette. Il 35enne è stato arrestato perché, secondo la giudice, «le circostanze evidenziate tradiscono l'aggravarsi del quadro cautelare apprezzato al momento della applicazione della misura, ma anche l'inadeguatezza di questa al contenimento della sua».L'uomo, concluse le formalità di rito, è stato portato all'interno della, «l'unica misura adatta al contenimento della» dell'indagato «in considerazione della convivenza con le vittime del reato - è scritto nel provvedimento del giudice - e la mancanza di un domicilio alternativo».