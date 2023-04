Giudici Popolari, a Giovinazzo c'è tempo fino al 31 luglio per iscriversi negli elenchi comunali

Tutti i cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Giovinazzo che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni di, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12 della predetta legge, sono invitati ad iscriversi entronegli elenchi comunali.Possono presentare la richiesta i, che godono dei diritti civili e politici.Per l'iscrizione nell'albo dei Giudici popolari per la Corte d'Assise è richiesto il possessoPer l'iscrizione nell'albo dei Giudici popolari per la Corte d'Assise di Appello è invece necessario il possesso delNon possono assumere l'ufficio di Giudice popolare:- i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.