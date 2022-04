Giovinazzo sopra la media dei contagi metropolitani

Il nuovo report dell'ASL Bari attesta una decrescita dei casi. Ma non basta

Giovinazzo è sopra la media metropolitana per contagi nella settimana tra l'11 ed il 17 aprile.Lo attesta l'ultimo report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari. Nella cittadina adriatica ci sono stateper un tasso di positività sceso al 993,6 ogni 100mila ipotetici abitanti, sopra quello dell'ex provincia barese attestatosi a 934,7, quasi 11 punti percentuali in meno rispetto alla rilevazione precedente, pari a 1050,1 casi per 100mila abitanti. Il calo è abbastanza generalizzato nei diversi territori, investendo circa i tre quarti dei comuni.Nella settimana tra il 4 ed il 10 aprile i contagi a Giovinazzo erano stati 305 e la media dei positivi era di 1562,2 ogni 100mila residenti.Frenata sì, dunque, ma ancora c'è bisogno di massima attenzione, augurandosi che le varianti del Sars CoV2 stiano davvero perdendo di potenza.