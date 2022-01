Giovinazzo ora ha paura: superati i 2000 contagiati da inizio pandemia

Ulteriore impennata di contagi da Covid-19 a Giovinazzo e nuovo picco dei numeri da inizio pandemia.Nella cittadina adriatica ci sono attualmente. I numeri sono cristallizzati all'11 gennaio sulla scorta delle informazioni giunte dalla Prefettura di Bari.Da inizio pandemia è stato superato il tetto dei 2000 casi: sono infattii giovinazzesi che si sono complessivamente ammalati ed il picco di questa quarta ondata è previsto per la prossima settimana. Si registrano 4 ospedalizzazioni non in terapia intensiva.Dal principiare dell'emergenza sanitaria sono inveceLe vittime sono state complessivamente 17, ma per fortuna non si registrano decessi dalla metà di maggio dello scorso anno.Omicron appare dunque prevalente,anche se vi sono ancora contagi dovuti alla variante Delta nella popolazione locale. Nel dettaglio, tra l'8 e l'11 gennaio sono stati registrati 8 ulteriori casi nella fascia d'età tra 0 e 9 anni, quindi relativi a bimbi e bimbe anche molto piccoli, ed altri 10 nella forbice 10-19 anni.I 20enni sono i più colpiti in questa fase pandemica, con 32 infezioni registrate in poco più di 72 ore ed anche tra i 30enni sono stati ufficializzati 24 casi. Malissimo anche per i 40enni, che hanno fatto registrare il maggiore incremento parziale dal mese di maggio 2021: tra l'8 e l'11 gennaio si sono positivizzate infatti altre 33 persone, mentre tra i 50enni sono stati 7.Preoccupano tanto, infine, i 10 contagi nella fascia d'età tra 60 e 69 anni, i 7 tra gli ultrasettantenni, i 6 tra gli over 80 ma soprattutto le 7 nuove infezioni tra gli over 90, la stragrande maggioranza dei quali aveva ricevuto tre dosi di vaccino. Per ultranovantenni è il peggior dato da inizio della campagna vaccinale.0-9 anni: 95 casi10-19 anni: 193 casi20-29 anni: 299 casi30-39 anni: 283 casi40-49 anni: 324 casi50-59 anni: 319 casi60-69 anni: 236 casi70-79 anni: 175 casi80-89 anni: 89 casiover 90: 31 casi