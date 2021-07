Giovinazzo in festa per San Francesco da Paola: il programma odierno

Questa sera, 11 luglio, Giovinazzo festeggerà, culmine di un programma di eventi liturgici varato dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine sotto il coordinamento del padre spirituale, don Mario Petruzzelli.Nella serata di ieri si è concluso il Triduo in preparazione della festa con la celebrazione eucaristica animata dall'Associazione Vogatori "Massimo Cervone", grandemente legata alla figura del Santo calabrese.Stasera, a partire dalle, lasuonerà per le strade del centro e del borgo antico annunciando alla gente di Giovinazzo l'inizio dei festeggiamenti. Alle 19.00, in piazza Benedettine, inizierà il Santo Rosario meditato e poi, alle 19.30, nel rispetto della normativa anti-Covid, vi sarà all'aperto. Alla messa parteciperanno i rappresentanti dell'Ufficio Locale Marittimo, dei Vogatori "Massimo Cervone", dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia "A.Molino" di Giovinazzo.Per rispetto della normativa emergenziale, la processione dell'effigie non avrà luogo.