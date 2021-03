Giovinazzo ha commemorato le vittime del Covid

Anche a Giovinazzo è stata celebrata degnamente la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus.In tutta Italia è stato osservato un minuto di silenzio e nella nostra cittadina la bandiera tricolore è rimasta a mezz'asta, a ricordare il terribile momento storico che ancora viviamo e i morti che in tutta la penisola sono diventati tantissimi.Sotto il Municipio, sguardo basso, si sono soffermati per un minuto anche il Sindacoed il Vicepresidente del Consiglio comunale,in rappresentanza di tutte le forze presenti nella massima assise e dell'intera comunità giovinazzese, che deferente si è inchinata idealmente davanti a quei feretri che mai, negli anni a venire, dovranno essere dimenticati, sperando che questa ricorrenza diventi fissa nel nostro calendario e rappresenti dal prossimo anno la nostra rinascita nazionale.«L'Italia piange tantissime vittime ed anche Giovinazzo ha il suo triste bilancio - ha scritto il primo cittadino -. Affetti spezzati in modo brutale, solitudine, tristezza, angoscia: abbiamo bisogno di elaborare come comunità questa tragedia ancora senza fine».