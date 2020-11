Giovedì l'atto di affidamento a Maria SS di Corsignano nella Concattedrale di Giovinazzo

Santa Messa alle 18.30. Ingresso limitato ai posti disponibili per l'emergenza sanitaria in corso

Giovedì sera, 19 novembre, nella ricorrenza mensile che intende omaggiare la Patrona di Giovinazzo,nella Concattedrale di Sanata Maria Assunta sarà celebrato l'atto di affidamento alla Vergine.L'intensa preghiera, recitata dal parroco, è un modo assai intenso per affidarsi alla protezione di Colei che è Madre di tutti, in un periodo di grande sofferenza per la comunità cittadina, l'Italia ed il mondo intero.L'atto di affidamento seguirà la celebrazione eucaristica, che sarà officiata dallo stesso parroco a partire dalle ore 18.30. Poi Santo Rosario meditato e questo intenso momento spirituale al quale potranno partecipare tutti i fedeli sino ad esaurimento posti, secondo le disposizioni anti-Covid. Diretta streaming sulla pagina Parrocchia Concattedrale "Santa Maria Assunta Giovinazzo".