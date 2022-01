Gelo su Giovinazzo: minime giù sino a -1°

Il cielo sereno ha evitato nevicate a quote basse, anche sulla costa giovinazzese, come accaduto nelle scorse ore in Salento, ma il forte vento di Tramontana continua ad imperversare sulla nostra cittadina da tre giorni.Quella che ci apprestiamo a vivere sarà la giornata sin qui più fredda di tutta questa prima parte d'inverno. A Giovinazzo si registreranno sin dalla nottata di oggi, martedì 25 gennaio, valori termici diIn mattinata colonnina di mercurio a segnare 0°, poi piano piano sino a 4° e cielo sereno o poco nuvoloso. Mare molto mosso, ma con moto ondoso che andrà diminuendo.Massime vicine ai 7°, ma con percezione per via della Tramontana mai sopra i 3-4°. Serata con nubi sparse e ventilazione che salterà a Maestrale. Temperature in risalita da mercoledì 26 gennaio, tra 6 e 9°, quando però il cielo sarà nuvoloso con possibilità di precipitazioni piovose.