Galizia su PNNR: «Obiettivo destinare al Sud più del 40% delle risorse»

«Abbiamo richiamato in più occasioni il Governo a intervenire sul tema delle risorse da destinare al Sud e abbiamo raggiunto un buon risultato che cercheremo di migliorare, puntando a ottenere una percentuale chedi investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da destinare al Mezzogiorno».Lo dichiara la deputata giovinazzese«A questo obiettivo - aggiunge - va chiaramente affiancato un impegno serio nella fase di spesa e gestione dei fondi. Occorre una buona riforma della pubblica amministrazione, che può rivelarsi strategica nel Sud Italia. Le amministrazioni locali avranno un ruolo chiave e saranno chiamate a farsi carico di uno straordinario impegno, da cui derivano particolari responsabilità, sul fronte organizzativo e gestionale dei progetti finanziati con le risorse del Recovery».«È il momento di rinnovarci e riformarci attraverso una piena partecipazione delle parti sociali, delle Regioni e degli enti locali, ben consci dell'enorme sforzo che dovrà fare tutto il Sud nella fase di ripresa. Dobbiamo, dunque, in questo momento, riflettere non tanto su quante risorse servano e se siano o meno sufficienti per il nostro Sud, quanto piuttosto», conclude Francesca Galizia.