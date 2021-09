Galizia senza indugi: «Piena fiducia in Daniele de Gennaro»

Indugi rotti e una posizione finalmente chiara nel momento in cui ogni schieramento è attraversato da divisioni, incomprensioni, richieste, contrattazioni.Il movimento civico, che ha inil suo leader, ha scelto:Il Partito Democratico ha proposto Savino Alberto Rucci, ma per Galizia ed i suoi si tratterebbe di persona proba, ma ancora acerba per una candidatura da primo cittadino.Daniele de Gennaro, Consigliere comunale di PrimaVera Alternativa in questi ultimi 4 anni, considerato da molti il vero leader cittadino di una intera area, ha il pieno sostegno del suo partito-movimento, PrimaVera Alternativa, e dovrebbe poter contare sull'appoggio di altre formazioni di sinistra. Da comprendere a breve termine cosa decideranno in via ufficiale Articolo Uno e Sinistra Italiana e come evolverà il progetto OfficinaGiovinazzo22, se naufragherà con una scissione o se si arriverà alle primarie del centrosinistra.Intanto qualcosa si muove nel panorama politica in visto delle consultazioni elettorali della prossima primavera.Di seguito il comunicato ufficiale del gruppo de La Nostra Città.«La Nostra Città Giovinazzo ha piena fiducia nella persona di Daniele de Gennaro e lo indica quale prossimo candidato Sindaco per la coalizione di Giovinazzo Officina 22.Nelle riunioni di coalizione erano stati fatti due nomi quali probabili candidati sindaci. Il PD aveva presentato la candidatura di Alberto Rucci, mentre Primavera Alternativa ha presentato la candidatura dell'Avv. Daniele de Gennaro.La scelta non era molto semplice perché le due figure ognuno per le sue caratteristiche caratteriali, personali e culturali sono molto simili.Interpellati i componenti del gruppo, La Nostra Città Giovinazzo, hanno votato nella totale indipendenza e la scelta con maggioranza piena è ricaduta su Daniele de Gennaro.In molti, oltre al voto hanno argomentato la scelta su Daniele perché in questi 4 anni di opposizione si è impegnato con continuità nella difesa dell'ambiente in modo particolare sul disastro ecologico della discarica di San Pietro Pago.Molti, hanno evidenziato il suo livello culturale, la sua professionalità, disponibilità ad ascoltare tutti.Crediamo di aver fatto la scelta giusta ed auspichiamo, a breve, l'unanimità della intera coalizione che sta continuando ognuno nel proprio partito o gruppo a condividere la nostra scelta.Ad Alberto Rucci, giovane, brillante e preparato, auguriamo di affinare le sue potenzialità e iniziare il percorso politico che in un futuro non molto lontano potrà realizzare.Rinnoviamo e cambiamo Giovinazzo con de Gennaro Sindaco».La Nostra Città Giovinazzo