Gal Nuovo Fior d'Olivi, Antonio Saracino confermato alla presidenza

L'assemblea dei soci delil 23 giugno nella sede operativa di Terlizzi, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, confermando, alla presidenza,eletto in rappresentanza dei soci privati.Sarà affiancato dal vicepresidente Giuseppe De Noia (Cia-Agricoltori Italiani), rappresentante delle confederazioni sindacali agricole. Per i comuni aderenti entra Mimmo Pagano, rappresentante del Comune di Terlizzi, mentre per gli altri soggetti pubblici rimane in carica Cristina Lovascio (Camera di Commercio di Bari). Delia Tricarico (Legacoop), infine, è nominata in rappresentanza delle confederazioni sindacali non agricole.Il nuovo CdA avrà il compito di redigere, entro ottobre, il nuovo Piano Strategico del Gal, relativo alla programmazione 2023 – 2027 per i comuni di Bitonto, Terlizzi,, Palo del Colle, Modugno, Grumo Appula e Binetto.L'assemblea ha anche approvato il bilancio 2022, chiuso con utili che ammontano a 1690 €. Gli impegni di spesa previsti dalla precedente programmazione sono stati raggiunti per il 99,5%. Il tutto è stato destinato alla creazione e allo sviluppo di imprese per un turismo sostenibile e socialmente responsabile, anche attraverso reti di operatori finalizzate a progetti di innovazione sociale; diversificazione innovativa a fini turistici delle attività agricole; sviluppo di imprese extra-agricole in campo turistico; fruizione e accessibilità turistica del territorio con la creazione e il rafforzamento di itinerari turistici, naturalistici, culturali a mobilità lenta.Con una dotazione finanziaria di circa 5 milioni di euro, il nuovo piano dovrà svilupparsi sui temi del miglioramento dei sistemi produttivi locali e del sistema di offerta turistica e della creazione di servizi e spazi collettivi e inclusivi.«Dovrà essere una programmazione condivisa con tutte le parti sociali del territorio - ha dichiarato il presidente Saracino -. Solo così si potranno nuovamente raggiungere gli obiettivi di spesa, trasformandoli in azioni reali utili al territorio. Nei sette comuni del Gal Nuovo Fior d'Olivi, da luglio a settembre, si terranno diversi incontri programmatici. Incontri che coinvolgeranno più gente possibile, affinché si attui, ancora una volta, quella efficace programmazione dal basso che è costantemente auspicata dall'Unione Europea. Desidero ringraziare i soci per la fiducia che mi è stata nuovamente concessa, a dimostrazione del buon lavoro svolto in questi anni».Da Saracino anche un ringraziamento ai consiglieri uscenti Danilo Lolatte, Vincenzo Depalo, Gaetano Volpe, oltre ai soci e a tutto lo staff del Gal: «In particolare, Paolo Macchiarulo e Antonio Tempesta, il cui ruolo è stato determinante per il raggiungimento degli obiettivi di spesa e per la piena ripartenza della nostra azione al servizio dell'economia del territorio».