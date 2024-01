Furti in appartamento e ricettazione: 8 arresti. Un colpo a Giovinazzo

, ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale nelle province di Bari e Barletta, Andria e Trani, dedito prevalentemente ai furti in appartamento: uno quello consumato a Giovinazzo, nel 2021, da un'organizzazione al cui vertice c'era il 51enne barese, già rinchiuso a Taranto e fratellastro di Antonio.L'indagine dei, che stamane hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari delgli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione, furti di auto, tentata rapina in abitazione, ricettazione, falso e violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale - è partita a dicembre 2020 fra Castellana Grotte e Conversano.Gli inquirenti, coordinati dalla, hanno ricostruito come gli indagati fossero abili nell'acquisire informazioni sulle abitudini di vita e sulle disponibilità economiche delle vittime (anche con pedinamenti e appostamenti) prima di tentare e portare a segno i raid: uno quello compiuto a Giovinazzo, da parte di «'u Curt», con il 64enne, il 30enne, il 47ennee la 67enne, tutti di Bari.Gli indagati, il 14 settembre 2021 - quel giorno, a Giovinazzo, se lo ricordano tutti - «in concorso tra loro e con(nei cui confronti si è proceduto separatamente) con violenza sulle cose e l'uso di mezzi fraudolenti, asportavano dall'interno» della Ford Fusion di un giovinazzese le chiavi della sua abitazione, in via Solferino, «che utilizzavano per introdursi nel predetto appartamento e sottrarre oggetti in oro custoditi nella cassaforte, forzata con la fiamma ossidrica».L'immediato intervento deidellapermise di individuarenel portone di via Solferino. «Mentre Armenise trovava riparo all'interno del condominio, riuscendo poi a scappare, Cassano - si legge agli atti dell'inchiesta - affrontava i militari intervenuti, coi quali ingaggiava una colluttazione», prima di fuggire. L'uomo, riconosciuto dai militari, fu denunciato, fra gli altri, per i reati di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.Fu Armenise a raccontare tutto, non sapendo di essere intercettato: «Giovanni Cassano è stato fermato dai Carabinieri. Io, invece, mi sono buttato nel portone, mi sono fatto aprire da una del secondo piano, mi ha aperto la porta. Quella a gridare… sono entrato dentro e dall'interno mi sono buttato giù, da sopra al balcone».