Francesco Mastro confermato nel Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale Mar Adriatico Meridionale

Una conferma per l'ottimo lavoro svolto in questi anni al fianco di Ugo Patroni Griffi.Il giovinazzeseè stato confermato per un ulteriore quadriennio nel Comitato di Gestione dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale quale rappresentante della Regione Puglia, investitura arrivata con atto formale del 16 giugno da parte del Presidente Michele Emiliano.Un ruolo non semplice, quello che continuerà a ricoprire l'avvocato e docente universitario, in cui dovrà agire in sinergia con l'Ente regionale, senza tuttavia poterne essere influenzato nello svolgimento delle sue mansioni., classe 1968, vanta un curriculum eccellente in tema di gestione portuale e diritto legato alla navigazione (materie indispensabili per la conferma) ed è cassazionista, oltre ad essere uno degli avvocati penalisti più noti nella Terra di Bari.Attualmente ricopre l'incarico di Professore Universitario in Diritto della Navigazione all'Università Mercatorum, è da anni docente a contratto in Atti e Pareri nella Pratica Penale presso la Libera Università Mediterranea di Casamassima, nonché docente Universitario Cultore di Diritto dell'Esecuzione Penale alla LUISS "Guido Carli" di Roma.La sua è una visione moderna dell'attività portuale, che guarda all'interazione commerciale e prima ancora culturale tra le sponde del Mediterraneo, con lo scopo primario di cucire rapporti che potenzino l'appeal pugliese quale meta turistica ed approdo di nuovi flussi economici.