Francesco Cervone è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Giovinazzo

Il nuovo Consiglio comunale di Giovinazzo si è riunito questa sera, 19 luglio, per la prima volta ed è stato chiamato, tra le altre incombenze, a votare per l'elezione del presidente dell'assise.Ruolo che per i prossimi cinque anni spetterà aconsigliere eletto consigliere nella lista Noi per Giovinazzo. A lui sono andati, in seconda chiamata, 11 voti, 5 a Sabrina Mastroviti ed 1 a Gianni Camporeale, che ha presieduto la prima parte dell'assemblea quale consigliere eletto "anziano". Vicepresidenti vicarie saranno Annamaria Sollecito e Sabrina Mastroviti.Siparietto durante la prima votazione, quando non era stato chiamato ad esprimere il suo voto proprio il sindaco Michele Sollecito, che ha poi finito per astenersi poiché la sua preferenza sarebbe stata in ogni caso ininfluente, poiché in prima chiamata occorreva una maggioranza qualificata.Nel suo discorso, Cervone ha ringraziato il suo gruppo politico, Noi per Giovinazzo, l'amico fraterno Salvatore Stallone ed ha ricordato commosso il giovane militante di Fratelli d'Italia, Giuseppe D'Attolico, morto a Roma alcune settimane fa, ragazzo che ha lasciato un grande vuoto in chi lo conosceva e nell'intera comunità giovinazzese, simbolo di speranza per le nuove generazioni impegnate in politica. Per il nuovo presidente sarà importante dare spazio, nelle prerogative della sua carica, a ciascuna parte politica, a cui ha assicurato degna rappresentanza e spazio in Aula "Pignatelli".succede dunque al compianto professor Angelo Depalma, a Vito Favuzzi ed all'attuale assessore alle Attività Produttive, SUAP, Polizia Locale, Ambiente, Igiene Urbana, Toponomastica e Mobilità sostenibile, Alfonso Arbore.A lui vanno gli auguri dell'intera comunità giovinazzese, affinché svolga il suo compito con imparzialità e senso delle istituzioni.