Fissata la data d'inizio del nuovo anno scolastico

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,, il Ministro all'Istruzione e agli affari regionalia hanno presentato la data di inizio del nuovo anno scolastico 2020-2021 e le linee guida che studenti e insegnanti dovranno rispettare. Si ripartirà in tutta Italia lunedì 14 settembre. Ecco tutte le novità dal provvedimento approvato dalla conferenza Stato-Regioni.Cambia la visione del distanziamentoIn questo modo gli spazi verranno ridotto e molte classi potrebbero non essere più smembrate.Nel piano presentato venerdì 26 giugno non c'è più l'ipotesi del sabato a scuola ma di una. Specificato per le scuole secondarie come dovrà essere la didattica mista: «Una fruizione opportunamente pianificata di attività in presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni di contesto la rendano opzione preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l'età e la competenza degli studenti lo consentano». Resta dunqueIl piano ufficiale propone specificial fine di favorire la messa a disposizione di altre strutture o spazi come parchi, teatri, biblioteche, archivi. Per quanto riguarda la disabilità si parla di accomodamenti ragionevoli per alcune tipologie, sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni del documento tecnico del Comitato Tecnico-Scientifico. Il documento preannuncia anche la possibilità di «valutare ogni possibile intervento su specifiche intenzioni , prevedendo, ove necessario, anche ai fini del rispetto delle misure sanitarie contenute nei documenti del Cts, e degli strumenti indispensabili per garantire la riapertura delle scuole, ulteriori incrementi di organico, aggiuntivi, di personale scolastico per le istituzioni scolastiche statali».Sulla scuola dell'infanzia: «Si dovrà prevedereprivilegiando i primi». In questo caso il ministero dedica attenzione anche all'aspetto pedagogico: «L'organizzazione dei diversi momenti della giornata dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di esprimersi con naturalezza e senza costrizioni».e i dispositivi per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti.