Finalmente a Giovinazzo l'Infopoint turistico

Sarà inaugurato domenica 8 dicembrea Giovinazzo, all'interno dell'ex Palazzo del Capitano in piazza Umberto I.Un momento atteso da tutta la comunità cittadina a completamento di un lungo percorso di crescita nell'accoglienza di chi arriva a Giovinazzo da fuori.L'inaugurazione avverrà alle 18.00 dell'8 dicembre, poco prima dell'accensione del grande Albero di Natale di piazza Vittorio Emanuele II, realizzato da "I Monelli" di Cesare Mongelli per il Gruppo Megamark.L'Infopoint turistico è stato realizzato grazie ai proventi dellaistituita qualche mese fa a Giovinazzo. Ce lo hanno ricordato il sindacoe l'assessora al ramo,, in una intervista video che manderemo on line nelle prossime ore.Il punto di informazione turistica inizierà la sua attività in piena sinergia con le attività artigiane del posto, per valorizzare alcune eccellenze locali e valorizzando la forte identità giovinazzese. Poi partiranno percorsi alla riscoperta delle origini e della storia di Giovinazzo, grazie anche alla presenza di reperti archeologici e di frammenti lapidei erratici.che fa parte della rete regionale, sarà aperto tutti i giorni e rispetterà i seguenti orari di apertura: