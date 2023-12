Festa Patronale 2023, il Comitato rende pubblici i numeri

Powered by

Ilin piena trasparenza, ha pubblicato nelle scorse ore sui canali social i conti relativi ai festeggiamenti agostani in onore di Maria SS di Corsignano. Un atteggiamento di grande responsabilità e di limpidezza nei confronti della cittadinanza e dei finanziatori.I fondi ricevuti sono stati complessivamente pari a14.040 euro sono arrivati dalla lotteria cittadina, 2.910 euro dalle offerte ricevute per la Fiera dell'Assunta del 15 agosto e 6.931 euro sono arrivati nelle casse del Comitato presieduto da Francesco Cassano dalle oblazioni volontarie e dalla tradizionale questua.Una voce importantissima è quella degli sponsor, che hanno contribuito alla Festa Patronale con 63.754 euro, mentre dalla Notte dello Sport del 29 luglio scorso sono fluiti 2.328 euro. Lo spettacolo della Rimbamband del 22 agosto ha fruttato 3.763 euro ed il contributo dell'ente comunale ammonta complessivamente a 17.691,70 euro.Una operazione di piena trasparenza, comune a Comitati del recente passato e che speriamo possa divenire pratica consolidata per quelli futuri.