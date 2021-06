Festa di Sant'Antonio di Padova: il programma a Giovinazzo

Sarebbe stata una delle settimane più importanti per la gente di Giovinazzo per ciò che attiene la fede. Sarebbe infatti stata questa la settimana che avrebbe portato allasentitissima dalla gente del posto ed organizzata daiAnche quest'anno, come capitato nel 2020, per via dell'emergenza sanitaria si terrà un programma strettamente liturgico. Sin dal 31 maggio scorso e fino a sabato 12 giugno si sta tenendo nel Santuario del SS Crocifisso lain onore del frate portoghese, con Santo Rosario alle 18.30 ed a seguire la Messa vespertina.Proprio ilè previsto un intenso ritiro spirituale, che acquista ulteriore valore dopo il periodo pandemico che tanto dolore ha causato in molte famiglie. Alle 9.00 vi saranno le Lodi mattutine con catechesi e tempo di deserto; poi, alle 11.30 si terrà l'Adorazione eucaristica ed a seguire, a mezzogiorno, la Santa Messa. I frati del Convento resteranno a disposizione di quanti vorranno confessarsi.Il programma della Festa in onore di Sant'Antonio di Padova culminerà con le celebrazioni di domenica 13 giugno:Non vi sarà la tradizionale processione a mare, con imbarco al tramonto e sbarco alle prime luci della sera. Una tradizione che segnava di fatto l'inizio delle tante feste religiose estive a Giovinazzo. Ma anche quest'anno bisognerà pazientare, bisognerà raccogliersi in preghiera e chiedere a Sant'Antonio di ritrovarci il prossimo anno, liberi da un morbo aggressivo, tutti in Cala Porto.