Fari accesi sulla movida: presidiato il lungomare di Ponente

Effettuati ieri notte da Carabinieri e Polizia Locale controlli straordinari sul Lungomare di Ponente a Giovinazzo. Oltre 90 controlli, 30 veicoli ispezionati e 20 soggetti perquisiti con conseguente sequestro di modici quantitativi di sostanze stupefacenti. Accertamenti sul rispetto del Codice della Strada con sanzioni per la guida in stato di ebbrezza. Controlli anche per due locali sul mare in relazione al rispetto dei livelli di emissioni sonore.Il Sindaco Sollecito: "Mi preme ringraziare lArma e la Polizia Locale per questa collaborazione sinergica, primo passo di un vero lavoro di squadra per controllare il territorio e prevenire situazioni di pericolo e reati. Le nostre preoccupazioni sono le preoccupazioni di tutti i cittadini che gradirebbero una percezione più alta di sicurezza e una maggiore incisività sui fenomeni estivi che al netto del sano e legittimo divertimento possono tuttavia convogliare traffico di stupefacenti, abuso di alcool e mancato rispetto della quiete pubblica.