Fake news. La falsa notizia sui ladri armati avvistati a Giovinazzo

«Stanno girando due persone che con la scusa di dover consegnare delle mascherine si introducono in casa. Sono armate». Un messaggio da non sottovalutare., in realtà, che rimbalza sui cellulari dei giovinazzesi, che va ad aggiungere apprensione tra gli stessi cittadini, in emergenzaIl messaggio sta girando velocemente su, ma si tratta di un falso, di una fake news: le foto - quelle sì, vere - che accompagnano il messaggio, infatti, compaiono già in un articolo pubblicato su un sito tedesco il 13 febbraio scorso e ritraggono due uomini che il 20 dicembre scorso hanno commesso una rapina in una casa di, in Germania. Fortunatamente, dunque, queste due personeIl messaggio - dopo aver fatto il giro di numerose città italiane in una catena del terrore che di divertente non ha nulla -, rimbalzando sui cellulari dei giovinazzesi, sta circolando da alcuni giorni, accompagnato dalle stesse fotografie. Falso: inon hanno segnalazioni su tentativi di irruzione in casa con queste modalità. La raccomandazione è sempre quella di fare attenzione e di affidarvi a fonti ufficiali.Resta, invece, valida la raccomandazione dellasulla presenza di falsi avvisi delche annunciano controlli nelle case: anche quelli sono una truffa, non è previsto nessun tipo di controllo nelle abitazioni. Vale il consiglio die di chiamare il