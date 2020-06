“Facciamo i buoni": da oggi acquisti scontati nei negozi di Molfetta

Il 13 giugno 2020 è finalmente arrivato: è il giorno in cuil'iniziativa promossa dal, parte. Come tutto il commercio di prossimità locale convenzionato dopo l'emergenza Coronavirus.Fino al 31 luglio 2020, infatti, nelle attività riconoscibili dall'apposita vetrofania è possibile effettuare acquisti usufruendo dello sconto dele ottenendo dal commerciante un buono dal valore di 20,00 euro da consumare in un'altra attività aderente al progetto.«Un progetto innovativo e originale che rende la nostra amministrazione apri pista a livello nazionale con una politica estremamente vicina a tutti i commercianti locali, garantendo loro liquidità e arrivo di clienti nei negozi adesso. Perché è adesso che bisogna riprendere con orgoglio in mano la vita della nostra città», affermano il Sindacol'Assessore al marketing territoriale di Molfetta,«"cari cittadini, è dunque un patto di alleanza tra i consumatori e il commercio di vicinato: consumiamo a Molfetta così da aumentare la ricchezza complessiva della città ma anche la sua bellezza e la sua funzionalità», continuano il primo cittadino e l'Assessore al ramo.Ad essere coinvolti i negozi in tutta la città di Molfetta, supportati dall'impegno dell'amministrazione del Comune di Molfetta che ha investito 50 mila euro per consentire ai cittadini di acquistare a condizioni vantaggiose e ai negozianti di avere immediata liquidità.Info sull'iniziativa: https://www.comune.molfetta.ba.it/sezione-informazioni/utilita/elenco-banner/item/facciamo-i-buoni-iniziativa-per-il-rilancio-del-commercio-di-prossimita-in-citta