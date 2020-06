Tra sconti e buoni a Molfetta lo shopping non è mai stato così attrattivo

C'è entusiasmo!È così che l'iniziativa "Facciamo i buoni" è stata accolta dai cittadini che hanno riscoperto la convenienza di tornare a essere consumatori nei negozi di prossimità di Molfetta.Dal 13 giugno 2020 al 31 luglio 2020, grazie all'iniziativa straordinaria promossa dall'Assessorato al marketing territoriale e al commercio del Comune di Molfetta, negli esercizi commerciali convenzionati è possibile usufruire del 10% di sconto sul prezzo del cartellino del prodotto acquistato e al contempo ottenere un buono dal valore di 20,00 euro da spendere in un altro negozio convenzionato.«Non c'è modo migliore per tornare a riscoprire il negozio vicino casa. Ho colto al volo l'occasione perché ho potuto acquistare ciò che volevo, spendendo quanto avevo previsto grazie alle condizioni vantaggiose», dichiara Tiziana.«Oltre lo sconto e il buono, la cosa migliore è senza ombra di dubbio la facilità della procedura: sono entrato nel negozio perché sapevo dalla vetrofania che era tra quelli convenzionati. Lo sconto del 10% è stato subito applicato dal negoziante che poi mi ha consegnato il buono, spiegandomi come consumarlo. L'ho subito impiegato in un altro negozio», è il racconto di Michele.«A me piace l'idea che i negozi convenzionati sono in tutta la città. Ho avuto davvero modo di contribuire alla ripresa spendendo nel negozio accanto al portone di casa e non è un modo di dire», dichiara Chiara.L'iniziativa ha portato a Molfetta consumatori provenienti anche dalle città limitrofe.«Ho pensato che avrei potuto acquistare ciò che volevo da tempo con sconti che altrove non ci sono. Lo trovo un modo intelligente per portare gente nei negozi in un momento come questo. Inoltre ho anche visto già altri prodotti che mi interessano, sicuramente ritornerò a Molfetta per lo shopping entro fine luglio per acquistarli a queste condizioni», racconta Caterina, a Molfetta da Ruvo.«Mi piace l'idea di essere stato utile come mi piace l'idea di avere fatto acquisti risparmiando grazie all'intervento del Comune che ho avvertito vicino ai suoi cittadini e ai suoi commercianti», conclude Giuseppe, proveniente da Giovinazzo.«La procedura è semplice, agevola subito sia il commerciante sia il consumatore ed è molto lungimirante. Acquistare nei negozi di Molfetta ha sempre significato qualità. Io sono arrivata da Giovinazzo per fare shopping con questa garanzia e a condizioni vantaggiose», è quanto espresso da Vincenza.Info sull'iniziativa: https://www.comune.molfetta.ba.it/sezione-informazioni/utilita/elenco-banner/item/facciamo-i-buoni-iniziativa-per-il-rilancio-del-commercio-di-prossimita-in-citta