Estate a Giovinazzo, cosa vorrebbero i cittadini

Eventi dedicati alla cultura pop

Eventi dedicati al mondo del cinema e delle serie tv , con talk e ospiti

e delle , con e Eventi di musica internazionale , sul modello dei festival di successo in altri Paesi

, sul modello dei festival di successo in altri Paesi Concerti di artisti di vari generi musicali , con l'auspicio di ospitare una vera e propria tappa del " Battiti Live "

, con l'auspicio di ospitare una vera e propria del " " Mostre di pittura

Concorsi di poesia

Iniziative e gare che diano spazio ai talenti nostrani

Eventi con rapper e influencer , volti a unire le generazioni

e , volti a le Serate animate da comici

L'attesa estate di Giovinazzo è ormai alle porte. L'argomento è stato al centro di uno dei primisocial lanciati da, insieme agli altri portali del circuito d'informazione onlineL'iniziativa, attraverso il nostro profiloha riscontrato un'da parte dei lettori. Si tratta di un chiaro segnale dell', che trova unanche neiLedei lettori sugli eventi che si potrebbero immaginare per l'estate giovinazzese sono state tante e variegate, anche per in virtù delche unisce i cittadini al proprioEcco le principali idee emerse dal sondaggio Instagram della redazione:Nelle risposte pervenute non manca neanche un po' diC'è chi ha individuato come ostacolo alla realizzazione di eventi e progetti l'con cui si guarda alla propria terra e a ciò che offre. Il ringraziamento da parte della nostra redazione va indistintamente a tutti coloro i quali attivamente hanno risposto al nostro sondaggio social.