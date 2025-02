Erri De Luca presenta "L'età sperimentale" alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Esplorare la terza età come una fase inedita della vita. Lediospiteranno,, alle. un evento imperdibile per gli amanti della letteratura:presenterà il suo ultimo libro,«Nessuna generazione prima di questa ha raggiunto la vecchiaia in così numerosa formazione e in uno stato così attivo – scrive De Luca - e questo la rende un'età sperimentale». Il libro si interroga su cosa significhi oggi invecchiare, ribaltando la concezione diffusa della terza età come un tempo di declino. L'autore la descrive come una, dove la luce si fa più chiara e il panorama più ampio, permettendo uno sguardo lungo sul futuro.Con un contrappunto d'eccezione, quello della stilista e amica, il libro diventa un'occasione per riflettere sulleche questa stagione della vita può offrire.Attraverso la sua, Erri De Luca invita il lettore a guardare avanti con slancio, consapevole che la vecchiaia non è una resa, ma una fase ancora tutta da scoprire. Un incontro che promette di essere una preziosa occasione di confronto e ispirazione per aprire in grande stile il programma di marzo. L'ingresso è libero e la cittadinanza è invitata.