Dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, a cui era obbligato, s'è recato alper presentare la domanda del, ma è stato arrestato daie riportato a casa. Dopo le segnalazioni di rito è arrivata un'ordinanza di aggravamento della misura eè stato condotto in carcere.Ad emettere l'ordinanza di aggravamento degli arresti domiciliari a cario delè stato il giudice per le indagini preliminare del, mentre a notificare il provvedimento sono stati i militari dellai quali, il 9 aprile scorso , hanno notato l'uomo, già noto, mentre stava per accedere nella casa comunale, trovandolo poco dopo, durante un successivo controllo, nell'ufficio dei, intento a compilare la domanda delIl fermato, sottoposto a controllo, è stato invitato a salire all'interno dell'auto di servizio, ma la sua reazione è stata astiosa: dapprima si è rifiutato fermamente di seguire i militari, cercando di divincolarsi, poi s'è gettato a terra opponendo resistenza lungo i corridoi degli uffici comunali. Con fatica gli operatori sono riusciti a farlo salire sulla gazzella dell'per portarlo negli uffici di via Matteotti, dove l'uomo è stato tratto in arresto perIl 49enne è stato nuovamente condotto presso la propria abitazione, a disposizione dell', ma per lui, ieri, si sono aperte le porte del carcere: dopo l'ordinanza di aggravamento dei domiciliari, eseguita dai, l'uomo, al termine delle formalità di rito, è stato rinchiuso nel penitenziario di Bari.