Epidemia a Giovinazzo: tutti i nuovi dati forniti dal Sindaco

A Giovinazzo scende leggermente il numero degli attualmente positivi al Sars Cov2, mentre aumentano quelli dei contagiati e dei guariti.Il Sindaco Tommaso Depalma ha fornito nel pomeriggio di martedì 23 marzo, i nuovi dati sulla curva epidemiologica in città, che continua a destare preoccupazione. Scende, rispetto al 17 marzo, il numero degli attualmente positivi passati, ma il 20 marzo vi era stata una ulteriore discesa a 104.Dopo il consueto e mai scontato invito alla prudenza massima, il primo cittadino ha ricordato come tutto ilsia stato vaccinato ed ha sottolineato la pubblicazione di un «nuovo bando per la concessione di buoni spesa a valere sulle risorse economiche stanziate dal Governo che sono avanzate dal bando buoni spesa emanato a dicembre scorso. Potranno presentare domanda i beneficiari dei buoni spesa del bando di dicembre 2020 ma con un buono spesa dal valore dimezzato rispetto all'edizione di dicembre. Chi invece presenterà domanda per la prima volta avrà un buono spesa con importo non dimezzato».Il bando completo è consultabile cliccando qui Tommaso Depalma ha anche ricordato come il Comune di Giovinazzo abbia messo a disposizione della ASL Bari il PalaPansini, quale Punto Vaccinale di massa.Servizi Sociali: 0803945151 / 0803902355Numero Verde Pronto Intervento Sociale: 800174272SerMolfetta (consegne di emergenza): 0803385737Servizi a distanza per anziani, supporto psicologico e segretariato sociale (a cura del Centro per le famiglie), dal lunedì al venerdì 16.00-19.00: 0803942208.