Energia, Tammacco a Giovinazzo per illustrare il contenuto della legge sulla compensazione

«Con la leggepprovata dal consiglio regionale qualche giorno fa, abbiamo dato dignità ai territori e alle comunità che li abitano. Il Consiglio regionale, con questo provvedimento che permetterà alle famiglie pugliesi di ottenere uno sconto sulla bolletta del gas, ha fornito un bell'esempio di politica al servizio dei cittadini, che è l'unico modo di fare politica che io conosco».È quanto affermato dal capogruppo diin Consiglio regionale,a margine di una riunione con il gruppo, tenutosi il 25 ottobre scorso, nella quale il consigliere ha illustrato la legge, articolo per articolo, spiegandone i vantaggi.«Con una legge che incide sul caro bollette, unica in Italia, - prosegue Tammacco - abbiamo voluto rispondere ai bisogni dei cittadini in questo momento di difficoltà. Grazie ad essa il gasdotto Tap di San Foca oggi e eventuali altre società che domani produrranno energia nella nostra regione dovranno. È questa la politica che ci piace e che vogliamo continuare a fare, - prosegue - quella che i cittadini ci chiedono di rappresentare. Non era più pensabile che arrivassero in Puglia multinazionali e società straniere, facessero i loro affari e non lasciassero nulla sui territori che finora hanno soltanto subìto in termini ambientali e paesaggistici la presenza degli impianti».«Non sappiamo – ha concluso Tammacco - se il provvedimento, passando al vaglio del Ministero, mostrerà qualche segno di debolezza, ma con l'approvazionee dato un grande segnale politico e di civiltà. Ora partiranno i negoziati con le società che gestiscono gli impianti di produzione e speriamo davvero che il nuovo esecutivo voglia condividere questa battaglia di giustizia sociale»