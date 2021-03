Emiliano su rientri in presenza a scuola: «Genitori autorizzati ad inserirmi nei gruppi whatsapp»

Un messaggio del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, stupisce i genitori. Il Governatore chiede di farsi inserire nei gruppi whatsapp delle mamme per discutere con loro del rientro in classe dopo Pasqua.Al momento, anche a livello nazionale non si sa cosa succederà a partire dal 7 aprile, nell'attesa in Puglia si cerca di capire cosa ne pensino i diretti interessati. E sono in molti a chiedere che resti la possibilità di scegliere la Didattica a Distanza nel caso in cui vi siano decisioni che permettano di rientrare in presenza.