«Emiliano ritiri lo stop alle lezioni in presenza»

Una nota congiunta, diffusa a stretto giro dalle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali Flc-Cgil, Cisl, Uil scuola, Snal-Confsal e Fgu ha stigmatizzato la decisione del presidente della Regione Pugliadi fermare le lezioni in presenza per le ultime tre classi dei cicli di scuola secondaria superiore, contenuta nell'ordinanza n° 379 del 22 ottobre (link all'articolo) Le sigle che rappresentano i lavoratori della scuola hanno espresso «totale disappunto sui piani del metodo e del merito» in merito a quanto stabilito da Emiliano, che entrerà in corso di validità a partire dal 26 ottobre e fino al 13 novembre.e sottolineano come «in nessun passaggio e in nessun intervento, nel corso dell'incontro di giovedì, è stata ventilata l'ipotesi della sospensione» definita «un'autonoma e discutibilissima decisione che Emiliano ha assunto con una velocità disarmante», hanno chiesto l'. «Ci sono ancora i margini di tempo necessari a ricucire lo strappo istituzionale che si è venuto a determinare».