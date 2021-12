Emergenza Covid, le decisioni del Centro Operativo Comunale di Giovinazzo

Si è riunito stamattina, a Palazzo di Città, il Centro Operativo Comunale per esaminare le nuove linee guida anti-covid19 e dare il via libera alle nuove misure varate dal Governo centrale.All'incontro erano presenti il sindaco,il presidente del Consiglio comunale,, l'assessore alla Protezione Civile, Natalie Marzella, l'assessore alla Cultura,il maresciallo dei Carabinieri,e l'ispettore della Polizia Locale,Durante il COC, il sindaco Depalma ha riferito le nuove disposizioni prese dal Governo e che varranno per tutta l'Italia, indipendentemente dal colore della regione.Dunque, anche a Giovinazzo, fino al 31 gennaio 2022, sarà obbligatorio:-l'uso della mascherina anche all'aperto;-presentare il Green Passa rafforzato nelle attività di ristorazione anche per il consumo al banco;- uso delle mascherine ffp2 in occasione di spettacoli ed eventi aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso;- obbligo di indossare la ffp2 su tutti i mezzi di trasporto;- divieto di organizzare eventi, feste e concerti in spazi all'aperto fino al 31 gennaio 2022;- chiusura di sale da ballo, discoteche e locali assimilati.Durante tutto il periodo delle feste natalizie, i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale effettueranno controlli serrati in tutto il territorio.Inoltre, il sindaco Depalma e il presidente Arbore hanno deciso che le prossime sedute dei Consigli comunali avverranno in videoconferenza già a partire da quella del prossimo 29 dicembre.