Elogio della Benemerita

L'OMAGGIO DI MICHELE ANIELLO

ANCHE DEPALMA RENDE MERITO ALL'ARMA

C'è una foto che ha fatto il giro del web tra gli utenti giovinazzesi. Immortala un Carabiniere in divisa che sorveglia la zona del litorale a Levante nei pressi del cosiddetto Porto Vecchio, a pochi passi da piazzale Aeronautica Militare.A proporla è stato, imprenditore e gestore di una nota struttura alberghiera del nostro borgo antico, nonché uomo di legge e nel direttivo di PrimaVera Alternativa, ma soprattutto persona innamorata di Giovinazzo.Con quella foto e con le sue parole, Aniello ha inteso ringraziare, in un momento difficilissimo per l'Arma dei Carabinieri, il costante lavoro di uomini e donne che onorano quella divisa che gli italiani hanno imparato ad amare sin dal 13 luglio 1814. Un lavoro spesso silenzioso, che nella Compagnia di Molfetta ha in regia il Capitano, da poco sul territorio eppure già molto presente. Nel caso specifico, lo si ringrazia per il lavoro svolto dall'Arma nella repressione di fenomeni pericolosi in tempi di Covid-19, quali gli assembramenti di gruppi di ragazzini incontrollati che tanti problemi stanno creando lungo tutto il litorale, allontanando molte persone dalla spiagge. Le stesse troppo affollate e senza regole fino a qualche settimana fa, come raccontato in un nostro report.«Immagino che sia attività di routine ma mai come in questa occasione ed in questi giorni: "Viva e benvenuta routine!"Da pochi anni rappresento una giovane società che gestisce una struttura turistico alberghiera ed ora anche un bar con attività sportiva connessa legata al mare e alla tutela dell'ambiente a Giovinazzo.In questi giorni, come mai prima, un giovane uomo in divisa (per la verità ben più di uno!) si sta occupando anche di riportare un po' di tranquillità e senso di sicurezza sulle nostre spiagge.Finalmente osserviamo un presidio attento e costante sulle nostre coste che sta cercando di riportare le famiglie e i bambini, i giovinazzesi e i turisti a riappropriarsi degli spazi lasciati per paura a quelle orde di ragazzi irrispettosi delle regole e delle norme.Dunque ringrazio ed auguro buon lavoro allacon competenza anche su Giovinazzo, Bitonto, Terlizzi e Palo del Colle, un incarico di grande responsabilità per l'Ufficialegiovane uomo delle Istituzioni, al loro comando.Mai come in queste settimane abbiamo bisogno di questi esempi positivi».«Come sempre. Solo e soltanto grazie alle nostre forze dell'ordine che si sforzano di fare sempre il meglio possibile», ha scritto il sindaco, riprendendo la foto postata da colui il quale dovrebbe essere un avversario politico, ma che in questo caso è solo un imprenditore ed un cittadino che ha sentito di esprimere gratitudine e con cui non può non esserci identità di vedute.Nessuna differenza, dunque, per una volta, ma un omaggio a cui sentiamo di associarci per quel silenzioso e laborioso operare che con l'arrivo di altri turisti servirà a rendere (si spera) la nostra/vostra cittadina più vivibile anche in contesti apparentemente di totale relax. Un relax su cui veglia la Benemerita, sotto il sole, senza fare sconti.