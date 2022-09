Elezioni politiche, Stella Mele: «Con Fratelli d'Italia coerenza e responsabilità»

Candidata al Senato nel collegio plurinominale Puglia - 01 per Fratelli d'Italia, Stella Mele traccia un bilancio in questi ultimi giorni di campagna elettorale prima del voto di domenica prossima.Coerenza, responsabilità, dialogo con i cittadini del territorio e proposte per il mondo del lavoro, guardando soprattutto ai giovani e alle imprese. Da parte della candidata una ferma replica su uno dei temi centrali degli ultimi giorni di campagna elettorale, il reddito di cittadinanza. Per Fratelli d'Italia la proposta non è quella di abolire la misura, ma spiega la candidata: «Trasformare il reddito di cittadinanza in una concreta opportunità di lavoro».A seguire l'intervista completa.