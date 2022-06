Partito Democratico primo, ma non basta. Bene PVA e la lista collegata a Michele Sollecito

SOLLECITO MICHELE (4.643 - 41,05%)

DE GENNARO DANIELE (4.215 - 37,27%)

PUGLIESE MARIA ROSARIA (2.452 - 21,68%)

Sono terminati da poche ore gli scrutini per l'elezione del nuovo Consiglio comunale di Giovinazzo. Al ballottaggio per la carica di sindaco andranno Michele Sollecito, che ha ottenuto il 41,05% dei voti, e Daniele de Gennaro che invece ha conquistato il 37,27% delle preferenze. Fuori dai giochi, ma sarà consigliera di minoranza, Maria Rosaria Pugliese, che ha raccolto il 21,68% dei consensi.Di seguito vi proponiamo la suddivisione delle percentuali ottenute da ciascuna lista.SMS - SOLLECITO MICHELE SINDACO 803 voti - 7,42%SUD AL CENTRO 769 voti - 7,10%CITTA' DEL SOLE GIOVINAZZO 758 voti - 7,00%FORZA GIOVINAZZO 679 voti - 6,27%NOI PER GIOVINAZZO 554 voti - 5,12%CON SOLLECITO 548 voti - 5,06%ID INIZIATIVA DEMOCRATICA-NOI DI CENTRO 303 voti - 2,80%Totale liste 4.414 voti pari al 40,77%PRIMA VERA ALTERNATIVA 1.123 voti - 10,37%X DE GENNARO SINDACO 891 voti - 8,23%22 CIVICA 779 voti - 7,19%SI SINISTRA ITALIANA 623 voti - 5,75%MOVIMENTO PUGLIA GIOVINAZZO 530 voti - 4,90%Totale liste 3.946 voti pari al 36,45%PARTITO DEMOCRATICO 1.440 voti - 13,30%LA LISTA DEI CITTADINI PUGLIESE LA SINDACA 686 voti - 6,34%PATTO COMUNE PRIMA GIOVINAZZO 189 voti - 1,75%LA NOSTRA CITTA' GIOVINAZZO 133 voti - 1,23%POPOLARI CON EMILIANO 19 voti - 0,18%Totale liste 2.467 voti 22,79%