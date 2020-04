Due nuovi casi di positività al Covid 19 a Giovinazzo

Ci sonodi persone risultate positive al Covid 19 a Giovinazzo.A confermarlo nel suo bollettino serale il Sindaco Tche scrive: «Registriamo due nuovi casi di persone positive sul nostro territorio - spiega il primo cittadino -. Dalle informazioni in nostro possesso sono due persone che si sonoQuesti nostri concittadini sono in isolamento domiciliare e costantemente seguiti dalla nostra Asl. A loro vanno i nostri migliori auguri per una guarigione completa e veloce».è bene specificarlo in base ad altre fonti di Palazzo di Città, in alcun modo di dipendenti dell'azienda di lavorazione carni di Palo del Colle, dove lavorano altri concittadini tutti negativi ai tamponi.I casi totali da inizio pandemia salgono quindi ad 11, tra cui un decesso registrato sul territorio cittadino e 2 persone ormai guarite. In tre casi si tratta di pazienti residenti a Giovinazzo, ma domiciliate fuori città.