Due incontri formativi per il centenario del settimanale diocesano "Luce e Vita"

Il Direttore del Settimanale diocesano Luce e Vita, don Giuseppe Germinario, insieme al Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, Mons. Domenico Cornacchia, ha organizzato due giorni dedicati al Centenario del Settimanale diocesano che si svolgeranno secondo il seguente programma:- Auditorium Regina Pacis MolfettaSaluti IstituzionaliMons. Domenico Cornacchia, Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzidott. Mauro Ungaro, Presidente della Federazione Italiana dei Settimanali CattoliciIl direttore di Luce e Vita dialoga conMario Prignano, Capo redattore generale del Tg1- Auditorium Regina Pacis MolfettaSaluti IstituzionaliMons. Sabino Iannuzzi, Delegato della CEP per la Cultura e le Comunicazioni socialidott. Piero Ricci, Presidente dell'Ordine dei giornalisti di Pugliadott.ssa Chiara Genisio, vicepresidente della Federazione Italiana dei Settimanali CattoliciRelazione dell'Em.mo Card.Gianfranco Ravasi, già Presidente del Pontificio Consiglio per la CulturaL'evento del 28 novembre è valido per acquisire crediti per la formazione obbligatoria dei giornalisti.