Il 29 marzo presentazione del volume "Cento anni di Luce e Vita"

In occasione del centenario del settimanale diocesanocelebrato nel 2024, è stato pubblicato il volumeLe Comunicazioni sociali nella Diocesi di Molfetta – Ruvo – Giovinazzo – Terlizzi, a cura di Luigi Sparapano, per le edizioni Luce e Vita.L'opera, composta da 500 pagine, ripercorre un secolo di storia, a partire dal Bollettino voluto da Mons. Pasquale Gioia nel 1924 in preparazione al Congresso Eucaristico Interdiocesano, fino ai giorni nostri. Attraverso nomi, volti, eventi e contesti sociali ed ecclesiali, il volume offre uno spaccato prezioso della realtà diocesana, consentendo ai lettori di riscoprire la propria storia all'interno di quella comunitaria.Il volume sarà presentato sabato 29 marzo 2025 alle ore 19:00 presso l'Auditorium "Achille Salvucci" del Museo diocesano di MolfettaLa serata sarà introdotta da don Giuseppe Germinario, Direttore editoriale Luce e Vita e da mons. Luigi Michele de Palma, Archivista Generale della Diocesi di Molfetta – Ruvo – Giovinazzo – Terlizzi. Interverranno Prof. Gianni Antonio Palumbo, Professore associato, Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia, giornalista e don Oronzo Marraffa, Segretario della Commissione regionale Cultura e Comunicazione della CEP, giornalista.L'evento sarà concluso da S.E. Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo di Molfetta – Ruvo – Giovinazzo – TerlizziLa serata è un'occasione per approfondire il ruolo delle comunicazioni sociali nella storia della Diocesi e per celebrare il cammino del settimanale Luce e Vita.