Domenica delle Palme col sole su Giovinazzo. Ma da lunedì arriva il maltempo

DOMENICA 2 APRILE

Domenica delle Palme con prevalenza di sole su Giovinazzo, con temperature massime che toccheranno i 19°.La ventilazione sarà dapprima moderata da quadranti sud-occidentali, per poi saltare a nord-est. Mare da poco mosso a quasi calmo.Nuvole giungeranno nel pomeriggio con una intensificazione a sera, preludio del maltempo che giungerà lunedì 3 aprile. Umidità elevata in serata, fino a toccare picchi dell'89%, mentre le minime della notte scenderanno fino a 10°.Maltempo dunque lunedì e per buona parte della Settimana Santa, almeno fino a giovedì 6 aprile.SOLE - Sorge: 6:34, Tramonta: 19:17LUNA - Leva: 15:36, Cala: 5:16 - Gibbosa crescente