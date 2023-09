Domenica con sole e Maestrale su Giovinazzo. Massime sui 31°

L'estate non è ancora finita ed il bel tempo persisterà ancora per diversi giorni

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Sole e ventilazione di Maestrale di moderata intensità nella domenica mattina di Giovinazzo, la prima di settembre.Quest'oggi possibilità di andare in spiaggia ma prudenza per chiunque volesse fare il bagno. Temperature massime sui 31°.Nel pomeriggio ancora sole e caldo, sino al tramonto, con qualche velatura che non sarà portatrice di alcun cambiamento in peggio.Serata stellata, valori termici sui 22° ed umidità all'82% in netto rialzo. Le minime della notte si aggireranno sui 21°.Lunedì colonnina di mercurio che non supererà mai i 27°.SOLE - Sorge: 6:20, Tramonta: 19:2LUNA - Leva: 21:18, Cala: 10:16 - Gibbosa calante