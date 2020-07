Domenica con sole e caldo su Giovinazzo

DOMENICA 12 LUGLIO

Cielo terso, sole e caldo su Giovinazzo in questa seconda domenica di luglio.Al mattino deboli correnti da nord/nord-ovest inizieranno a soffiare su Giovinazzo, ma il mare resterà calmo o poco mosso e si potrà passare la giornata in spiaggia. Massime suiall'ora di pranzo.Al pomeriggio, il maestrale incalzerà ed il moto ondoso sarà in deciso aumento. Valori termici che fino al tramonto si manterranno sui 28° circa, ma a sera scenderanno fino aCielo serale stellato ed umidità allIl maestrale sarà forte lunedì, quando le massime scenderanno sino aed il mare sarà molto mosso con tendenza ad agitato. Il caldo tornerà a farsi sentire solo mercoledì 15 luglio.SOLE - Sorge: 5:29, Tramonta: 20:25LUNA - Leva: 0:17, Cala: 12:35 - Luna calante