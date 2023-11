Domenica con forte maltempo dal pomeriggio su Giovinazzo

DOMENICA 12 NOVEMBRE

Nubi sparse al mattino, poi si andranno stratificando, portando consistenti piogge al pomeriggio.Giovinazzo vivrà una domenica all'insegna dell'instabilità. Massime sui 18° e mare mosso per via delle correnti meridionali. Al pomeriggio rovesci e temperature in calo sino a 15°. Serata piovosa, mentre i valori termici della notte non supereranno i 10°. Migliora da lunedì.SOLE - Sorge: 6:34, Tramonta: 16:37LUNA - Leva: 5:31, Cala: 15:58 - Luna nuova