Domenica con cielo prevalentemente sereno su Giovinazzo

DOMENICA 27 APRILE

Torna il bel tempo su Giovinazzo. Domenica caratterizzata da cieli in prevalenza sereni e temperature massime che però non supereranno i 20° per via di correnti nord-orientali. Mare molto mosso.Pomeriggio soleggiato sino al tramonto. Serata con umidità sino all'86% e cielo stellato. Minime della notte sui 12°. Bel tempo la prossima settimana.SOLE - Sorge: 5:55, Tramonta: 19:45LUNA - Leva: 5:24, Cala: 19:43 - Luna crescente